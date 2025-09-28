США розглядають передачу ракет Tomahawk для України через НАТО, останнє слово – за Трампом

Рішення залежить від Трампа, європейці мають розділити ризики, — Венс.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшого постачання Україні, але остаточне рішення ухвалить президент Дональд Трамп. Про це він повідомив в інтерв’ю Fox News.

Венс зазначив, що США аналізують це питання та враховують запити європейських партнерів. За його словами, політика адміністрації Трампа щодо України та Росії змусила Європу «серйозно долучитися» до підтримки, демонструючи, що європейські країни також несуть частку ризиків.

«Ми продовжимо працювати над усім цим. Але наше просте послання зараз таке: росіяни не виграють багато. Ця війна жахлива для їхньої економіки. І їм потрібно задати собі питання: скільки ще людей вони готові втратити? І скільки ще людей вони готові вбити заради дуже малої військової переваги?» — наголосив віцепрезидент.

