Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

США розглядають передачу ракет Tomahawk для України через НАТО, останнє слово – за Трампом

18:58, 28 вересня 2025
Рішення залежить від Трампа, європейці мають розділити ризики, — Венс.
США розглядають передачу ракет Tomahawk для України через НАТО, останнє слово – за Трампом
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшого постачання Україні, але остаточне рішення ухвалить президент Дональд Трамп. Про це він повідомив в інтерв’ю Fox News.

Венс зазначив, що США аналізують це питання та враховують запити європейських партнерів. За його словами, політика адміністрації Трампа щодо України та Росії змусила Європу «серйозно долучитися» до підтримки, демонструючи, що європейські країни також несуть частку ризиків.

«Ми продовжимо працювати над усім цим. Але наше просте послання зараз таке: росіяни не виграють багато. Ця війна жахлива для їхньої економіки. І їм потрібно задати собі питання: скільки ще людей вони готові втратити? І скільки ще людей вони готові вбити заради дуже малої військової переваги?» — наголосив віцепрезидент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС Україна Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд взявся аналізувати, що виконано з переліку завдань Дорожньої карти з верховенства права у сфері судової реформи – які заходи лишаються у «підвішеному» стані

Строк для затвердження базового документу, визначеного Дорожньою картою – Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025-2029 роки, був встановлений на ІІ квартал 2025 року.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт

Але спрощення не буде поширюватися на вимоги до оформлення первинних документів з надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду