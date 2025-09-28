США рассматривают передачу ракет Tomahawk для Украины через НАТО, последнее слово – за Трампом

Решение зависит от Трампа, европейцы должны разделить риски, — Венс.

Фото: Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk странам НАТО для дальнейшей поставки Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Венс отметил, что США анализируют этот вопрос и учитывают запросы европейских партнеров. По его словам, политика администрации Трампа в отношении Украины и России заставила Европу «серьезно присоединиться» к поддержке, демонстрируя, что европейские страны также несут долю рисков.

«Мы продолжим работать над всем этим. Но наше простое послание сейчас таково: россияне не выиграют много. Эта война ужасна для их экономики. И им нужно задать себе вопрос: сколько еще людей они готовы потерять? И сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого военного преимущества?» — подчеркнул вице-президент.

