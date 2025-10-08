У Києві підприємець за 4500 доларів фіктивно працевлаштовував іноземців для легалізації в Україні

Зловмисника затримали під час отримання частини коштів.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який за 4 500 доларів фіктивно працевлаштовував з країн Центральної Азії для легалізації в Україні. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний пропонував громадянам інших країн, які хотіли залишитися на території України, «пакет послуг»: фіктивне працевлаштування на власному підприємстві, пов’язаному з торгівлею, що надасть їм змогу отримати посвідку на тимчасове проживання в країні, а також «вирішення» питань у Державній міграційній службі. Вартість такої «легалізації» він оцінив у 4 500 доларів.

Правоохоронці задокументували отримання ділком частини коштів за послугу від «клієнта» та затримали його.

Під час обшуку за його місцем мешкання слідчі вилучили мобільні телефони, сім карти, банківські картки, печатки на різні ФОП, Українські та іноземні паспорти, копії та оригінали документів іноземців, пусті бланки страхової компанії та договорів на трудову діяльність.

Наразі, слідчі оголосили затриманому про підозру. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

