В Киеве предприниматель за 4500 долларов фиктивно трудоустраивал иностранцев для легализации в Украине

Злоумышленника задержали во время получения части средств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, который за 4500 долларов фиктивно трудоустраивал граждан из стран Центральной Азии для их легализации в Украине. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что подозреваемый предлагал гражданам других стран, желавшим остаться на территории Украины, «пакет услуг»: фиктивное трудоустройство на собственном предприятии, связанном с торговлей, что позволяло получить вид на временное жительство в стране, а также «решение» вопросов в Государственной миграционной службе. Стоимость такой «легализации» он оценил в 4500 долларов.

Правоохранители задокументировали получение дельцом части денег за услугу от «клиента» и задержали его.

Во время обыска по месту его проживания следователи изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, печати на разные ФЛП, украинские и иностранные паспорта, копии и оригиналы документов иностранцев, пустые бланки страховой компании и договоров о трудовой деятельности.

В настоящее время следователи объявили задержанному о подозрении. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.