Депутати схвалили законопроект, за яким органи держнагляду зможуть вимагати від підприємців повної зупинки виробництва чи реалізації продукції

Органи державного нагляду і контролю зможуть вимагати від підприємців зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14030, яким пропонується визначити окрему процедуру для надання органам державного нагляду і контролю можливості вимагати від підприємців зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок тощо. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Дмитро Наталуха, Ганна Лічман, Олексій Мовчан та інші.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», майже ідентичний законопроект 5837, але від Кабміну, народні депутати у серпні 2025 року провалили – урядова пропозиція не набрала голосів. Але згодом вирішили повернутися, зареєструвавши 11 вересня майже аналогічний законопроект, але від імені парламентарів.

Отже, відповідно до «оновленої» версії законопроекту 14030, який вже отримав більшість голосів народних обранців в першому читанні, пропонується доповнити Кодекс адміністративного судочинства (КАСУ) новою статтею 283-3 «Особливості провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю)».

Згідно з нею провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) здійснюється на підставі позовної заяви таких органів про:

вжиття заходів реагування у випадках та з підстав, передбачених законом, зокрема щодо тимчасового повного або часткового припинення (зупинення) виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання, до підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю);

зобов’язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до закону.

Позовна заява подається до суду першої інстанції протягом 5 робочих днів з дня виникнення підстав, що зумовлюють звернення до суду. Справа вирішується судом протягом 10 робочих днів з дня відкриття провадження.

Рішення суду у цих справах підлягають негайному виконанню.

Апеляційні скарги можуть подаватися сторонами протягом 10 робочих днів з дня проголошення рішення. Подання апеляційної скарги не перешкоджає його виконанню.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу в 5-денний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Особа має право подати заяву про скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосованих судом, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами та/або актом, складеним за результатами здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері. Така заява подається до адміністративного суду, який прийняв постанову про застосування відповідних заходів.

Також із Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» буде виключена норма про те, що у період дії воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок щодо додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі.

ГНЕУ Верховної Ради надало чималу кількість зауважень на цей законопроект. Зокрема, експерти зауважили, що додаткового обґрунтування потребує норма про те, що рішення стосовно зупинки виробництва тощо виконуються негайно. Насамперед, потребує з’ясування, в чому полягає особливість вказаної категорії справ і задоволення якого публічного інтересу не дозволяє виконання судового рішення в загальному порядку.

Автор: Наталя Мамченко

