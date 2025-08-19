Практика судів
Органи держнагляду зможуть вимагати від підприємств та ФОП повного зупинення виробництва чи реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок

12:37, 19 серпня 2025
Рекомендований до прийняття в цілому законопроект передбачає, що органи державного нагляду будуть звертатися до підприємств та ФОП з адмінпозовом щодо повного зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів, надання послуг.
Органи держнагляду зможуть вимагати від підприємств та ФОП повного зупинення виробництва чи реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок
Органи державного нагляду і контролю наділять повноваженнями звертатися до суду з позовом до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду і контролю «виявлено порушення у відповідній сфері» стосовно повного або часткового припинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання.

Також органи нагляду зможуть вимагати зобов’язати  відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів контролю чи нагляду.

Відповідні зміни до Кодексу адміністративного судочинства передбачає законопроект 5837 про основні засади державного нагляду (контролю). Хоча законопроект був поданий кілька років тому, Комітет ВР з питань економічної політики рекомендував прийняти його в другому читанні як закон 13 серпня 2025 року.

Пропонується, що у разі задоволення позову суд може прийняти рішення про:

  • зобов’язання юрособу чи ФОП допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю);
  • вжиття заходів реагування до юридичних осіб та ФОП, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення.

Такі адміністративні справи вирішуються судом протягом 10 робочих днів з дня відкриття провадження.

Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.

Апеляційні скарги можуть подаватися сторонами протягом 10 робочих днів з дня їх проголошення. Подання апеляційної скарги не перешкоджає його виконанню.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу в 5-денний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Особа має право подати заяву про скасування заходів реагування, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами чи актом, складеним за результатами здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства.

Неприбуття у судове засідання осіб, яким належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду такої заяви. У разі якщо суд дійде висновку щодо можливості ухвалення судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, заява про скасування заходів реагування розглядається у порядку письмового провадження.

За результатами розгляду заяви про скасування заходів реагування суд постановляє ухвалу про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні, яка не підлягає оскарженню.

Відповідно у статті 371 пропонується встановити, що негайно виконуються рішення суду про у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю).

У Головному юридичному управління Верховної Ради звернули увагу, що перелік випадків, коли фізична чи юридична особа може бути відповідачем за позовом суб`єкта владних повноважень, мав поступово скорочуватися, оскільки у таких випадках адміністративні суди замість здійснення функції правосуддя, передбаченої статтею 124 Конституції України, змушені виконувати не властиві їм функції, адже запропоноване проектом «вжиття заходів реагування щодо тимчасового повного або часткового припинення (зупинення) виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання…», а також «зобов’язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю)» навряд чи можна віднести до здійснення правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

Блоги
Публікації
Органи держнагляду зможуть вимагати від підприємств та ФОП повного зупинення виробництва чи реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок

Рекомендований до прийняття в цілому законопроект передбачає, що органи державного нагляду будуть звертатися до підприємств та ФОП з адмінпозовом щодо повного зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів, надання послуг.

