Органы госнадзора смогут требовать от предприятий и ФЛП полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков

Рекомендованный к принятию в целом законопроект предусматривает, что органы государственного надзора будут обращаться к предприятиям и ФЛП с админиском относительно полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений, машин и механизмов, предоставления услуг.

Органы государственного надзора и контроля наделят полномочиями обращаться в суд с иском к юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, у которых при осуществлении мер государственного надзора и контроля «выявлены нарушения в соответствующей сфере» относительно полного или частичного прекращения производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования.

Также органы надзора смогут требовать обязать ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мер контроля или надзора.

Соответствующие изменения в Кодекс административного судопроизводства предусматривает законопроект 5837 об основных принципах государственного надзора (контроля). Хотя законопроект был подан несколько лет назад, Комитет ВР по вопросам экономической политики рекомендовал принять его во втором чтении как закон 13 августа 2025 года.

Предлагается, что в случае удовлетворения иска суд может принять решение о:

обязательстве юрлица или ФЛП допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля);

принятии мер реагирования к юридическим лицам и ФЛП, у которых при осуществлении мер государственного надзора (контроля) выявлены нарушения.

Такие административные дела решаются судом в течение 10 рабочих дней со дня открытия производства.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Апелляционные жалобы могут подаваться сторонами в течение 10 рабочих дней со дня их провозглашения.

Подача апелляционной жалобы не препятствует его исполнению.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в 5-дневный срок после окончания срока на апелляционное обжалование.

Лицо имеет право подать заявление об отмене мер реагирования, если обстоятельства, которые стали основанием для принятия мер реагирования, перестали существовать или устранены, что подтверждается соответствующими доказательствами или актом, составленным по результатам осуществления внеплановых мер государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства.

Неприбытие в судебное заседание лиц, которым надлежащим образом сообщено о времени и месте рассмотрения дела, не препятствует рассмотрению такого заявления. В случае если суд придет к выводу относительно возможности принятия судебного решения без проведения судебного заседания и вызова лиц, которые принимают участие в деле, заявление об отмене мер реагирования рассматривается в порядке письменного производства.

По результатам рассмотрения заявления об отмене мер реагирования суд постановляет определение об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении, которое не подлежит обжалованию.

Соответственно в статье 371 предлагается установить, что немедленно исполняются решения суда по делам по обращению органов государственного надзора (контроля).

В Главном юридическом управлении Верховной Рады обратили внимание, что перечень случаев, когда физическое или юридическое лицо может быть ответчиком по иску субъекта властных полномочий, должен был постепенно сокращаться, поскольку в таких случаях административные суды вместо осуществления функции правосудия, предусмотренной статьей 124 Конституции Украины, вынуждены выполнять не свойственные им функции, ведь предложенное проектом «принятие мер реагирования относительно временного полного или частичного прекращения (остановки) производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования…», а также «обязательство ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля)» вряд ли можно отнести к осуществлению правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

