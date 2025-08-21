Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Депутати провалили голосування за закон, яким пропонувалося дати органам держнагляду право вимагати від підприємств повної зупинки виробництва

12:10, 21 серпня 2025
Законопроект передбачає, що органи державного нагляду будуть звертатися до підприємств та ФОП з адмінпозовом щодо повного зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, надання послуг.
Депутати провалили голосування за закон, яким пропонувалося дати органам держнагляду право вимагати від підприємств повної зупинки виробництва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламент не підтримав законопроект 5837, яким Кабмін пропонував наділити органи державного нагляду і контролю повноваженнями звертатися до суду з позовом до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду і контролю «виявлено порушення у відповідній сфері» стосовно повного або часткового припинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання.

Також пропонувалося, аби органи нагляду могли вимагати зобов’язати відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів контролю чи нагляду.

Змінами до Кодексу адміністративного судочинства передбачалося, щоб у разі задоволення позову органу нагляду суд міг прийняти рішення про:

  • зобов’язання юрособи чи ФОП допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю);
  • вжиття заходів реагування до юридичних осіб та ФОП, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення.

Рішення суду у таких справах підлягали б негайному виконанню.

Апеляційні скарги пропонувалося подавати протягом 10 робочих днів, але це б не зупиняло виконання.

У Головному юридичному управління Верховної Ради звернули увагу, що перелік випадків, коли фізична чи юридична особа може бути відповідачем за позовом суб`єкта владних повноважень, мав поступово скорочуватися, оскільки у таких випадках адміністративні суди замість здійснення функції правосуддя, змушені виконувати невластиві їм функції.

Адже запропоноване проектом «вжиття заходів реагування щодо тимчасового повного або часткового припинення (зупинення) виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання…», а також «зобов’язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю)» навряд чи можна віднести до здійснення правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про особливості залучення до бойових завдань і переміщення військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких буде регулювати Міноборони.

Депутати провалили голосування за закон, яким пропонувалося дати органам держнагляду право вимагати від підприємств повної зупинки виробництва

Законопроект передбачає, що органи державного нагляду будуть звертатися до підприємств та ФОП з адмінпозовом щодо повного зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, надання послуг.

Верховна Рада прийняла закон про закриття в публічних реєстрах частини даних щодо оборонних підприємств

Закон передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва