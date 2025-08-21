Депутати провалили голосування за закон, яким пропонувалося дати органам держнагляду право вимагати від підприємств повної зупинки виробництва

Законопроект передбачає, що органи державного нагляду будуть звертатися до підприємств та ФОП з адмінпозовом щодо повного зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, надання послуг.

Парламент не підтримав законопроект 5837, яким Кабмін пропонував наділити органи державного нагляду і контролю повноваженнями звертатися до суду з позовом до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду і контролю «виявлено порушення у відповідній сфері» стосовно повного або часткового припинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання.

Також пропонувалося, аби органи нагляду могли вимагати зобов’язати відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів контролю чи нагляду.

Змінами до Кодексу адміністративного судочинства передбачалося, щоб у разі задоволення позову органу нагляду суд міг прийняти рішення про:

зобов’язання юрособи чи ФОП допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю);

вжиття заходів реагування до юридичних осіб та ФОП, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення.

Рішення суду у таких справах підлягали б негайному виконанню.

Апеляційні скарги пропонувалося подавати протягом 10 робочих днів, але це б не зупиняло виконання.

У Головному юридичному управління Верховної Ради звернули увагу, що перелік випадків, коли фізична чи юридична особа може бути відповідачем за позовом суб`єкта владних повноважень, мав поступово скорочуватися, оскільки у таких випадках адміністративні суди замість здійснення функції правосуддя, змушені виконувати невластиві їм функції.

Адже запропоноване проектом «вжиття заходів реагування щодо тимчасового повного або часткового припинення (зупинення) виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання…», а також «зобов’язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю)» навряд чи можна віднести до здійснення правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

