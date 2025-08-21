Практика судов
Депутаты провалили голосование за закон, которым предлагалось дать органам госнадзора право требовать от предприятий полной остановки производства

12:10, 21 августа 2025
Законопроект предусматривает, что органы государственного надзора будут обращаться к предприятиям и ФЛП с административным иском о полном прекращении производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, предоставления услуг.
Парламент не поддержал законопроект 5837, которым Кабмин предлагал наделить органы государственного надзора и контроля полномочиями обращаться в суд с иском к юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям, у которых во время осуществления мероприятий государственного надзора и контроля «выявлены нарушения в соответствующей сфере», касающимся полного или частичного прекращения производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования.

Также предлагалось, чтобы органы надзора могли требовать обязать ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мероприятий контроля или надзора.

Изменениями в Кодекс административного судопроизводства предусматривалось, что в случае удовлетворения иска органа надзора суд мог принять решение о:

  • обязательстве юрлица или ФЛП допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля);
  • принятии мер реагирования к юридическим лицам и ФЛП, у которых во время осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) выявлены нарушения.

Решения суда по таким делам подлежали бы немедленному исполнению.

Апелляционные жалобы предлагалось подавать в течение 10 рабочих дней, но это бы не останавливало исполнение.

В Главном юридическом управлении Верховной Рады обратили внимание, что перечень случаев, когда физическое или юридическое лицо может быть ответчиком по иску субъекта властных полномочий, должен постепенно сокращаться, поскольку в таких случаях административные суды вместо осуществления функции правосудия вынуждены выполнять несвойственные им функции.

Ведь предложенные проектом «принятие мер реагирования по временному полному или частичному прекращению (остановке) производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования…», а также «обязательство ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля)» вряд ли можно отнести к осуществлению правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

