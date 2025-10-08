Депутаты одобрили законопроект, по которому органы госнадзора смогут требовать от предпринимателей полной остановки производства или реализации продукции

Органы государственного надзора и контроля смогут требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений, машин и механизмов – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 14030, которым предлагается определить отдельную процедуру для предоставления органам государственного надзора и контроля возможности требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков и т.д. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Дмитрий Наталуха, Анна Личман, Алексей Мовчан и другие.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», почти идентичный законопроект 5837, но от Кабмина, народные депутаты в августе 2025 года провалили – правительственное предложение не набрало голосов. Но впоследствии решили вернуться, зарегистрировав 11 сентября почти аналогичный законопроект, но от имени парламентариев.

Итак, в соответствии с «обновленной» версией законопроекта 14030, который уже получил большинство голосов народных избранников в первом чтении, предлагается дополнить Кодекс административного судопроизводства (КАСУ) новой статьей 283-3 «Особенности производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля)».

Согласно ей производство по делам по обращению органов государственного надзора (контроля) осуществляется на основании искового заявления таких органов о:

принятии мер реагирования в случаях и по основаниям, предусмотренным законом, в частности относительно временного полного или частичного прекращения (приостановления) производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования, к предприятиям, учреждениям, организациям (юридическим лицам) и физическим лицам – предпринимателям, у которых во время осуществления мер государственного надзора (контроля) выявлены нарушения в соответствующей сфере государственного надзора (контроля);

обязательстве ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля) в соответствии с законом.

Исковое заявление подается в суд первой инстанции в течение 5 рабочих дней со дня возникновения оснований, обуславливающих обращение в суд. Дело решается судом в течение 10 рабочих дней со дня открытия производства.

Решения суда по этим делам подлежат немедленному исполнению.

Апелляционные жалобы могут подаваться сторонами в течение 10 рабочих дней со дня оглашения решения. Подача апелляционной жалобы не препятствует его исполнению.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в 5-дневный срок после истечения срока на апелляционное обжалование.

Лицо имеет право подать заявление об отмене мер реагирования в отношении государственного надзора (контроля), примененных судом, если обстоятельства, которые стали основанием для принятия мер реагирования, перестали существовать или устранены, что подтверждается соответствующими доказательствами и/или актом, составленным по результатам осуществления внеплановых мер государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в соответствующей сфере. Такое заявление подается в административный суд, который принял постановление о применении соответствующих мер.

Также из Закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» будет исключена норма о том, что в период действия военного положения приостанавливается проведение плановых проверок относительно соблюдения разрешительными органами (их должностными лицами) требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера, установленного порядка их выдачи.

ГНЭУ Верховной Рады предоставило немалое количество замечаний на этот законопроект. В частности, эксперты отметили, что дополнительного обоснования требует норма о том, что решения относительно остановки производства и т.п. исполняются немедленно. Прежде всего, требует выяснения, в чем заключается особенность указанной категории дел и удовлетворение какого публичного интереса не позволяет выполнение судебного решения в общем порядке.

Автор: Наталя Мамченко

