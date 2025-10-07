У центрі Парижа пролунав вибух біля резиденції прем'єра Франції Лекорню, відео

Біля резиденції прем'єр-міністра в Парижі пролунав вибух і спалахнув фургон.

У центрі Парижа пролунали вибухи, після чого спалахнув фургон. Це сталось неподалік резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, який раніше подав у відставку.

Як повідомляє Le Parisien, вибух стався під час запланованої зустрічі прем'єра Лекорню з колегами-політиками з центрального блоку. На зустрічі були присутні Едуар Філіп, голова Національних зборів Яель Браун-Піве та голова Сенату Жерар Ларше.

За даними поліції, всередині знаходилися балони з газом, що викликало побоювання з приводу можливого вибуху.

За інформацією поліції, полум’я швидко охопило фургон, однак пожежники оперативно локалізували займання. Над місцем події здіймалася густа хмара чорного диму, яку бачили мешканці навколишніх кварталів. Вогонь не поширився на сусідні будинки, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, лідерка ультраправого «Національного обʼєднання» Франції Марін Ле Пен після відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню заявила, що країні необхідно провести дострокові парламентських виборів. Також вона вважає, що відставка президента Емманюеля Макрона була б «мудрим рішенням».

