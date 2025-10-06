Прем’єр-міністр Франції Лекорню подав Макрону заяву про відставку, він її прийняв — Le Figaro

Себастьєн Лекорню став прем’єр-міністром із найкоротшим терміном повноважень в історії.

Фото: leparisien.fr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, прийнятий вранці 6 жовтня в Єлисейському палаці, подав заяву про відставку президенту країни Емманюелю Макрону, який її прийняв. Про це повідомляє газета Le Figaro.

«Нова команда, оголошена в неділю ввечері, зазнала критики з усіх боків», — зазначає видання.

Зазначається, що він залишив посаду через 27 днів після призначення. Лекорню став прем’єр-міністром із найкоротшим терміном повноважень в історії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.