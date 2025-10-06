Премьер-министр Франции Лекорню подал Макрону заявление об отставке, он его принял — Le Figaro

Себастьен Лекорню стал премьер-министром с самым коротким сроком полномочий в истории.

Фото: leparisien.fr

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, принятый утром 6 октября в Елисейском дворце, подал заявление об отставке президенту страны Эмманюэлю Макрону, который его принял. Об этом сообщает газета LeFigaro.

«Новая команда, объявленная в воскресенье вечером, подверглась критике со всех сторон», - заявляет издание.

Отмечается, что он покинул должность через 27 дней после назначения. Лекорню стал премьер-министром с самым коротким сроком полномочий в истории.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.