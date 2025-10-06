Ле Пен заявила, що відставка Макрона була б «мудрим рішенням»

Марін Ле Пен також переконана, що президенту Емманюелю Макрону необхідно розпустити парламент Франції.

Лідерка ультраправого «Національного обʼєднання» Франції Марін Ле Пен після відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню заявила, що країні необхідно провести дострокові парламентських виборів. Також вона вважає, що відставка президента Емманюеля Макрона була б «мудрим рішенням», пише Le Figaro.

Ле Пен переконана, що президенту «абсолютно необхідно» розпустити парламент.

«Я не маю права вимагати від нього цього (відставки. – ред.). Якщо він ухвалить таке рішення, я вважаю, що це буде, знову ж таки, мудре рішення. Безперечно, розпуск (парламенту, - ред) є абсолютно неминучим», – сказала Ле Пен.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

