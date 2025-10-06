Ле Пен заявила, что отставка Макрона была бы «мудрым решением»

Марин Ле Пен также убеждена, что президенту Эмманюэлю Макрону необходимо распустить парламент Франции.

Лидер ультраправого «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню заявила, что стране необходимо провести досрочные парламентские выборы. Также она считает, что отставка президента Эмманюэля Макрона была бы «мудрым решением», пишет Le Figaro.

Ле Пен убеждена, что президенту «абсолютно необходимо» распустить парламент.

«Я не имею права требовать от него этого (отставки. — ред.). Если он примет такое решение, я считаю, что это будет, опять же, мудрым решением. Безусловно, роспуск (парламента. — ред.) является абсолютно неизбежным», — сказала Ле Пен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

