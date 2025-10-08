Практика судів
Депутати схвалили законопроект про відновлення планових перевірок дозвільних органів щодо видачі ними дозвільних документів підприємцям

09:30, 8 жовтня 2025
Планові перевірки щодо додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру будуть відновлені після прийняття закону в цілому.
Депутати схвалили законопроект про відновлення планових перевірок дозвільних органів щодо видачі ними дозвільних документів підприємцям
Народні депутати погодили у першому читанні законопроект, яким пропонується відновити планові перевірки дозвільних органів.

Так, наразі чинна норма прикінцевих положень Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачає, що у період дії воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок щодо додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі.

Законопроектом 14030, який Верховна Рада прийняла в першому читанні, передбачено виключити цю норму про зупинку перевірок.

Прикметно, що ця норма з’явилася рік тому в рамках прийнятого законопроекту Кабміну 7331 щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні.

Нагадаємо, дозвільні органи – це суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені видавати документи дозвільного характеру, зокрема, дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді, потрібні суб'єкту господарювання для надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії.

Крім того, законопроект передбачає створення інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи державного нагляду (контролю), куди вносяться:

  • відомості про юридичних осіб – зокрема наявність документів дозвільного характеру, ліцензій або декларацій про провадження господарської діяльності, ступінь ризику від провадження господарської діяльності;
  • відомості про фізичних осіб — підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, — зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса місцезнаходження, види діяльності, наявність документів дозвільного характеру, ліцензій або декларацій про провадження господарської діяльності, ступінь ризику від провадження господарської діяльності;
  • відомості про санкції та/або інші заходи реагування, застосовані до суб’єкта господарювання під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
  • відомості про результати виконання суб’єктами господарювання розпорядчих документів органів державного нагляду (контролю)
  • відомості про рейтинг суб’єктів господарювання;
  • відомості про настання подій та негативних наслідків від провадження господарської діяльності із зазначенням їх масштабу, що призвели до негативного впливу на життя та здоров’я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави тощо.

Доступ до інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи, крім відомостей про рейтинг суб’єктів господарювання та відомостей, доступ до яких обмежено, є відкритим і безоплатним.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», пропонується наділити органи державного нагляду (контролю) звертатися до суду щодо:

  • вжиття заходів реагування у випадках та з підстав, передбачених законом, зокрема щодо тимчасового повного або часткового припинення (зупинення) виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання, до підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю);
  • зобов’язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до закону.

Рішення суду у цих справах підлягають негайному виконанню. А подання апеляційної скарги не перешкоджає його виконанню.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», майже ідентичні зміни стосовно повноважень органів нагляду передбачав інший законопроект 5837, але від Кабміну. Народні депутати у серпні 2025 року його провалили – урядова пропозиція не набрала голосів. Але згодом вирішили повернутися, зареєструвавши 11 вересня майже аналогічний законопроект, але від імені парламентарів.

Автор: Наталя Мамченко

