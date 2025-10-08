Депутати схвалили законопроект про відновлення планових перевірок дозвільних органів щодо видачі ними дозвільних документів підприємцям

Народні депутати погодили у першому читанні законопроект, яким пропонується відновити планові перевірки дозвільних органів.
Так, наразі чинна норма прикінцевих положень Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачає, що у період дії воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок щодо додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі.
Законопроектом 14030, який Верховна Рада прийняла в першому читанні, передбачено виключити цю норму про зупинку перевірок.
Прикметно, що ця норма з’явилася рік тому в рамках прийнятого законопроекту Кабміну 7331 щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні.
Нагадаємо, дозвільні органи – це суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені видавати документи дозвільного характеру, зокрема, дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді, потрібні суб'єкту господарювання для надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії.
Крім того, законопроект передбачає створення інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи державного нагляду (контролю), куди вносяться:
Доступ до інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи, крім відомостей про рейтинг суб’єктів господарювання та відомостей, доступ до яких обмежено, є відкритим і безоплатним.
Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», пропонується наділити органи державного нагляду (контролю) звертатися до суду щодо:
Рішення суду у цих справах підлягають негайному виконанню. А подання апеляційної скарги не перешкоджає його виконанню.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», майже ідентичні зміни стосовно повноважень органів нагляду передбачав інший законопроект 5837, але від Кабміну. Народні депутати у серпні 2025 року його провалили – урядова пропозиція не набрала голосів. Але згодом вирішили повернутися, зареєструвавши 11 вересня майже аналогічний законопроект, але від імені парламентарів.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.