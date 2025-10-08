Депутаты одобрили законопроект о возобновлении плановых проверок разрешительных органов относительно выдачи ими разрешительных документов предпринимателям

Плановые проверки соблюдения разрешительными органами требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера будут возобновлены после принятия закона в целом.

Народные депутаты согласовали в первом чтении законопроект, которым предлагается возобновить плановые проверки разрешительных органов.

Так, сейчас действующая норма заключительных положений Закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» предусматривает, что в период действия военного положения приостанавливается проведение плановых проверок относительно соблюдения разрешительными органами (их должностными лицами) требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера, установленного порядка их выдачи.

Законопроектом 14030, который Верховная Рада приняла в первом чтении, предусмотрено исключить эту норму о приостановке проверок.

Примечательно, что эта норма появилась год назад в рамках принятого законопроекта Кабмина 7331 относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине.

Напомним, разрешительные органы – это субъекты предоставления административных услуг, их должностные лица, уполномоченные выдавать документы разрешительного характера, в частности, разрешение, заключение, решение, согласование, свидетельство, другой документ в электронном виде, которые нужны субъекту хозяйствования для предоставления ему права на осуществление определенных действий по ведению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности и/или без наличия которого субъект хозяйствования не может осуществлять определенные действия.

Кроме того, законопроект предусматривает создание интегрированной информационно-коммуникационной системы государственного надзора (контроля), куда вносятся:

сведения о юридических лицах – в частности, наличие документов разрешительного характера, лицензий или деклараций о ведении хозяйственной деятельности, степень риска от ведения хозяйственной деятельности;

сведения о физических лицах — предпринимателях и лицах, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — в частности, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, адрес местонахождения, виды деятельности, наличие документов разрешительного характера, лицензий или деклараций о ведении хозяйственной деятельности, степень риска от ведения хозяйственной деятельности;

сведения о санкциях и/или других мерах реагирования, примененных к субъекту хозяйствования во время осуществления мер государственного надзора (контроля);

сведения о результатах выполнения субъектами хозяйствования распорядительных документов органов государственного надзора (контроля);

сведения о рейтинге субъектов хозяйствования;

сведения о наступлении событий и негативных последствий от ведения хозяйственной деятельности с указанием их масштаба, которые привели к негативному влиянию на жизнь и здоровье человека, окружающую природную среду и безопасность государства и т.п.

Доступ к интегрированной информационно-коммуникационной системе, кроме сведений о рейтинге субъектов хозяйствования и сведений, доступ к которым ограничен, является открытым и бесплатным.

Также, как сообщала «Судебно-юридическая газета», предлагается наделить органы государственного надзора (контроля) правом обращаться в суд относительно:

принятия мер реагирования в случаях и по основаниям, предусмотренным законом, в частности, относительно временного полного или частичного прекращения (приостановления) производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования, к предприятиям, учреждениям, организациям (юридическим лицам) и физическим лицам – предпринимателям, у которых во время осуществления мер государственного надзора (контроля) выявлены нарушения в соответствующей сфере государственного надзора (контроля);

обязательства ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля) в соответствии с законом.

Решения суда по этим делам подлежат немедленному исполнению. А подача апелляционной жалобы не препятствует его исполнению.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», почти идентичные изменения относительно полномочий органов надзора предусматривал другой законопроект 5837, но от Кабмина. Народные депутаты в августе 2025 года его провалили – правительственное предложение не набрало голосов. Но впоследствии решили вернуться, зарегистрировав 11 сентября почти аналогичный законопроект, но от имени парламентариев.

Автор: Наталя Мамченко

