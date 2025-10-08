Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты одобрили законопроект о возобновлении плановых проверок разрешительных органов относительно выдачи ими разрешительных документов предпринимателям

09:30, 8 октября 2025
Плановые проверки соблюдения разрешительными органами требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера будут возобновлены после принятия закона в целом.
Депутаты одобрили законопроект о возобновлении плановых проверок разрешительных органов относительно выдачи ими разрешительных документов предпринимателям
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народные депутаты согласовали в первом чтении законопроект, которым предлагается возобновить плановые проверки разрешительных органов.

Так, сейчас действующая норма заключительных положений Закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» предусматривает, что в период действия военного положения приостанавливается проведение плановых проверок относительно соблюдения разрешительными органами (их должностными лицами) требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера, установленного порядка их выдачи.

Законопроектом 14030, который Верховная Рада приняла в первом чтении, предусмотрено исключить эту норму о приостановке проверок.

Примечательно, что эта норма появилась год назад в рамках принятого законопроекта Кабмина 7331 относительно упрощения условий ведения хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине.

Напомним, разрешительные органы – это субъекты предоставления административных услуг, их должностные лица, уполномоченные выдавать документы разрешительного характера, в частности, разрешение, заключение, решение, согласование, свидетельство, другой документ в электронном виде, которые нужны субъекту хозяйствования для предоставления ему права на осуществление определенных действий по ведению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности и/или без наличия которого субъект хозяйствования не может осуществлять определенные действия.

Кроме того, законопроект предусматривает создание интегрированной информационно-коммуникационной системы государственного надзора (контроля), куда вносятся:

  • сведения о юридических лицах – в частности, наличие документов разрешительного характера, лицензий или деклараций о ведении хозяйственной деятельности, степень риска от ведения хозяйственной деятельности;
  • сведения о физических лицах — предпринимателях и лицах, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — в частности, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, адрес местонахождения, виды деятельности, наличие документов разрешительного характера, лицензий или деклараций о ведении хозяйственной деятельности, степень риска от ведения хозяйственной деятельности;
  • сведения о санкциях и/или других мерах реагирования, примененных к субъекту хозяйствования во время осуществления мер государственного надзора (контроля);
  • сведения о результатах выполнения субъектами хозяйствования распорядительных документов органов государственного надзора (контроля);
  • сведения о рейтинге субъектов хозяйствования;
  • сведения о наступлении событий и негативных последствий от ведения хозяйственной деятельности с указанием их масштаба, которые привели к негативному влиянию на жизнь и здоровье человека, окружающую природную среду и безопасность государства и т.п.

Доступ к интегрированной информационно-коммуникационной системе, кроме сведений о рейтинге субъектов хозяйствования и сведений, доступ к которым ограничен, является открытым и бесплатным.

Также, как сообщала «Судебно-юридическая газета», предлагается наделить органы государственного надзора (контроля) правом обращаться в суд относительно:

  • принятия мер реагирования в случаях и по основаниям, предусмотренным законом, в частности, относительно временного полного или частичного прекращения (приостановления) производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования, к предприятиям, учреждениям, организациям (юридическим лицам) и физическим лицам – предпринимателям, у которых во время осуществления мер государственного надзора (контроля) выявлены нарушения в соответствующей сфере государственного надзора (контроля);
  • обязательства ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля) в соответствии с законом.

Решения суда по этим делам подлежат немедленному исполнению. А подача апелляционной жалобы не препятствует его исполнению.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», почти идентичные изменения относительно полномочий органов надзора предусматривал другой законопроект 5837, но от Кабмина. Народные депутаты в августе 2025 года его провалили – правительственное предложение не набрало голосов. Но впоследствии решили вернуться, зарегистрировав 11 сентября почти аналогичный законопроект, но от имени парламентариев.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект предприниматель

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області