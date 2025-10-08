Практика судів
  1. У світі

Протестувальники напали на кортеж президента Еквадору — закидали камінням через підвищення цін на пальне, відео

10:17, 8 жовтня 2025
У зв’язку з нападом на кортеж президента Еквадору Даніеля Нобоа затримано щонайменше п’ятьох осіб.
Протестувальники напали на кортеж президента Еквадору — закидали камінням через підвищення цін на пальне, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протестувальники в Еквадорі атакували колону автомобілів, в одному з яких перебував президент країни Даніель Нобоа. Інцидент стався 7 жовтня у провінції Каньяр у центральній частині країни. Про це повідомила адміністрація президента Еквадору в соцмережі X.

За словами міністерки довкілля Еквадору Інес Мансано, Нобоа прямував на відкриття станції очищення води в Каньярі, коли його кортеж оточили сотні протестувальників та закидали камінням.

«Прийшло близько 500 людей і кидали в нього каміння, а на машині президента, очевидно, є сліди від куль», — цитує чиновницю агентство AFP.

За даними ЗМІ, у зв’язку з нападом на кортеж затримано щонайменше п’ятьох осіб. В адміністрації президента пообіцяли притягнути їх до відповідальності «за тероризм і замах на вбивство».

У країні з середини вересня тривають масштабні протести, організовані Конфедерацією корінних народів Еквадору (CONAIE). Причиною невдоволення стало рішення президента скасувати субсидії на дизельне пальне. Ціни різко зросли, і тисячі людей вийшли на вулиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя