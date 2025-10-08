Директор БЕБ Олександр Цивінський: перезавантаження Бюро триває і буде доведене до кінця

Очільник Бюро заявив про внутрішню перевірку, кадрові зміни та посилення контролю для очищення інституції від системних проблем.

Керівник Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський заявив, що процес перезавантаження інституції триває та буде доведений до кінця. Про це він заявив, коментуючи журналістський матеріал про діяльність львівського управління БЕБ.

Як йдеться у розслідуванні «УП», родина посадовця львівського БЕБ Романа Мудя за час його роботи купила елітний ресторан і заробила мільйони.

За словами Цивінського, зміни у львівському управлінні БЕБ сталися ще у вересні — ще до виходу розслідування журналістів. Тоді свої посади залишили керівник управління та працівник, згаданий у сюжеті.

«Я вдячний журналістам, які піднімають непрості теми, і правоохоронним органам, з якими ми співпрацюємо. Ми завжди надаватимемо повне сприяння у виявленні можливих порушень закону», — зазначив очільник БЕБ.

У Бюро наразі проводиться внутрішня перевірка, спрямована на виявлення ризиків та запобігання їх повторенню. За словами Цивінського, йдеться не про окремих осіб, а про системні процеси, які дозволяють ухвалювати кадрові рішення й у разі потреби передавати матеріали до правоохоронних органів.

«Я не приховую очевидного: проблеми в інституції існують, і саме тому очищення є моїм пріоритетом», — наголосив він.

Цивінський повідомив, що вперше на рівні керівництва БЕБ порушено питання про необхідність надати управлінню внутрішнього контролю реальні можливості самостійно виявляти працівників, які можуть бути причетні до корупційних чи кримінальних правопорушень.

Нині відомство працює над усуненням законодавчих прогалин, які заважають реалізувати цю функцію в повному обсязі. Це, за його словами, дозволить діяти швидше й ефективніше власними силами.

У БЕБ уже розбудовують управління внутрішнього контролю та створили дисциплінарну комісію, положення про яку опубліковано на сайті Бюро.

«Комісія невдовзі повноцінно запрацює та стане дієвим інструментом відповідальності й доброчесності», — додав Цивінський.

Очільник БЕБ підкреслив, що ухвалені кадрові рішення не є підтвердженням або спростуванням фактів, викладених у журналістських матеріалах, а є частиною ширшої стратегії оновлення Бюро.

«Ми будуємо інституцію, де цінують професійність і довіру. Де чесні працівники отримують підтримку, а нові доброчесні кадри можуть долучитися до команди», — заявив він.

Цивінський наголосив, що перезавантаження БЕБ продовжується і має на меті змінити саму філософію роботи служби.

«Я впевнений: ця історія — не перша і не остання. Ми будемо говорити про них відкрито, адже саме для цього потрібне перезавантаження. Ми йдемо правильним шляхом. І він буде доведений до кінця», — підсумував керівник Бюро.

