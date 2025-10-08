Директор БЭБ Александр Цивинский: перезагрузка Бюро продолжается и будет доведена до конца

Практика судов
11:47, 8 октября 2025
Глава Бюро заявил о внутренней проверке, кадровых изменениях и усилении контроля для очищения институции от системных проблем.
Руководитель Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский заявил, что процесс перезагрузки институции продолжается и будет доведен до конца. Об этом он сообщил, комментируя журналистский материал о деятельности львовского управления БЭБ.

Как говорится в расследовании «УП», семья чиновника львовского БЭБ Романа Мудя за время его работы приобрела элитный ресторан и заработала миллионы.

По словам Цивинского, изменения в львовском управлении БЭБ произошли еще в сентябре — до выхода журналистского расследования. Тогда свои должности оставили руководитель управления и сотрудник, упомянутый в сюжете.

«Я благодарен журналистам, которые поднимают непростые темы, и правоохранительным органам, с которыми мы сотрудничаем. Мы всегда будем оказывать полное содействие в выявлении возможных нарушений закона», — отметил глава БЭБ.

В Бюро в настоящее время проводится внутренняя проверка, направленная на выявление рисков и предотвращение их повторения. По словам Цивинского, речь идет не об отдельных лицах, а о системных процессах, которые позволяют принимать кадровые решения и, при необходимости, передавать материалы в правоохранительные органы.

«Я не скрываю очевидного: проблемы в институции существуют, и именно поэтому очищение является моим приоритетом», — подчеркнул он.

Цивинский сообщил, что впервые на уровне руководства БЭБ поднят вопрос о необходимости предоставить управлению внутреннего контроля реальные возможности самостоятельно выявлять сотрудников, которые могут быть причастны к коррупционным или уголовным правонарушениям.

Сейчас ведомство работает над устранением законодательных пробелов, мешающих реализовать эту функцию в полном объеме. Это, по его словам, позволит действовать быстрее и эффективнее собственными силами.

В БЭБ уже развивают управление внутреннего контроля и создали дисциплинарную комиссию, положение о которой опубликовано на сайте Бюро.

«Комиссия вскоре полноценно заработает и станет действенным инструментом ответственности и добропорядочности», — добавил Цивинский.

Глава БЭБ подчеркнул, что принятые кадровые решения не являются подтверждением или опровержением фактов, изложенных в журналистских материалах, а являются частью более широкой стратегии обновления Бюро.

«Мы строим институцию, где ценят профессионализм и доверие. Где честные сотрудники получают поддержку, а новые добропорядочные кадры могут присоединиться к команде», — заявил он.

Цивинский подчеркнул, что перезагрузка БЭБ продолжается и направлена на изменение самой философии работы службы.

«Я уверен: эта история — не первая и не последняя. Мы будем говорить о них открыто, ведь именно для этого нужна перезагрузка. Мы идем правильным путем. И он будет доведен до конца», — подытожил руководитель Бюро.

