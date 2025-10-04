Одеса знову йде під воду — місто накрила злива, на дорогах утворилися «річки», відео

Вода піднімається саме в тих ділянках, які й минулий раз досягали критичного рівня.

В Одесі через потужну зливу знову підтоплено низку вулиць, а на дорогах утворилися справжні «річки». Автівки буквально пливуть, повідомляють місцеве видання «Думська».

ЗМІ вказують, що вода піднімається саме в тих ділянках, які й минулий раз досягали критичного рівня.

За даними, протягом дня очікуються сильні опади та штормове попередження — ситуація може погіршитися ближче до вечора. Водіїв закликають бути обережними та за можливості утриматися від поїздок у зону ризику.

За даними видання, підтоплено такі вулиці:

Марсельська — проїзд є;

Ярмарковий провулок — підтоплено;

Солонцюватий провулок — підтоплена права смуга, проїзд можливий;

С. Яхненка — підтоплено, рух є;

Приморська — підтоплено, проїзд є;

28-ї бригади — підтоплено, рух можливий;

Бувалкіна — підтоплено, проїзд є;

Дорога в аеропорт — підтоплено, проїзд зберігається;

Канатна — підтоплено, проїзд є.

Комунальні служби проводять очищення дощоприймальних колодязів і водовідвідних рукавів. Чергові бригади працюють у місцях можливих підтоплень.

Рівень води може піднятися знову, тому жителям радять уникати низинних ділянок та не залишати автомобілі біля ливневих стоків.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня через сильну зливу затопило вулиці, які буквально перетворилися на річки. Під воду пішли будинки, паркінги, магазини та авто.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єру Олексію Кулебі перевірити, як працювали місцеві служби та що могло призвести до такої трагедії.

