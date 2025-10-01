Практика судів
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі 9 людей

16:33, 1 жовтня 2025
Володимир Зеленський після негоди в Одесі доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести перевірку.
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі 9 людей
Фото: ДСНС
Після сильної зливи в Одесі, яка забрала життя дев’яти людей, Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єру Олексію Кулебі перевірити, як працювали місцеві служби та що могло призвести до такої трагедії.

"Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція. Також сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті обставин такого масштабу трагедії.

"Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - повідомив Президент.

Нагадаємо, що в Одесі 30 вересня через сильну зливу затопило вулиці, які буквально перетворилися на бурхливі річки. Під воду пішли будинки, паркінги, магазини та авто. Влада міста закликала містян утриматися від пересувань та поїздок автотранспортом.

