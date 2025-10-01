У Одесі мерія закликала містян утриматися від пересувань та поїздок автотранспортом у першій половині дня

Одеситів просять без потреби не пересуватися містом у першій половині дня.

У Одесі через продовження негоди ситуація залишається напруженою. Дощ не припиняється, очікується посилення вітру, що може спричинити падіння дерев та гілок — ґрунт перенасичений вологою. Про це попередила одеська мерія.

Зазначається, що комунальні служби працюють у посиленому режимі: здійснюється відкачування води, очищення зливоприймачів, прибирання територій. Для ефективного очищення вулиць після стихії необхідний вільний доступ до проїжджої частини.

«Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересування містом у першій половині дня без нагальної потреби, особливо автотранспортом. Звертаємося до керівників підприємств та установ — за можливості організуйте дистанційну роботу персоналу. Школи переведені на дистанційне навчання, працюють чергові класи; у дитячих садках — чергові групи», - заявили у мерії.

Також там підкреслили, що таке відповідальне ставлення дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом.

