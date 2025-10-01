Практика судів
  1. В Україні

У Одесі мерія закликала містян утриматися від пересувань та поїздок автотранспортом у першій половині дня

08:12, 1 жовтня 2025
Одеситів просять без потреби не пересуватися містом у першій половині дня.
У Одесі мерія закликала містян утриматися від пересувань та поїздок автотранспортом у першій половині дня
Фото з соцмереж
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі через продовження негоди ситуація залишається напруженою. Дощ не припиняється, очікується посилення вітру, що може спричинити падіння дерев та гілок — ґрунт перенасичений вологою. Про це попередила одеська мерія.

Зазначається, що комунальні служби працюють у посиленому режимі: здійснюється відкачування води, очищення зливоприймачів, прибирання територій. Для ефективного очищення вулиць після стихії необхідний вільний доступ до проїжджої частини.

«Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересування містом у першій половині дня без нагальної потреби, особливо автотранспортом. Звертаємося до керівників підприємств та установ — за можливості організуйте дистанційну роботу персоналу. Школи переведені на дистанційне навчання, працюють чергові класи; у дитячих садках — чергові групи», - заявили у мерії.

Також там підкреслили, що таке відповідальне ставлення дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чати посадовців у месенджерах не можна буде публікувати без їх згоди – законопроект

Законопроект передбачає, що суд може заблокувати канал у месенджері чи веб-сайт, який поширив особисту переписку фізичної особи.

За оціночні судження, що принижують гідність чи репутацію, можна буде вимагати компенсацію моральної шкоди – проект змін до ЦК

Якщо оціночні судження висловлено у формі, що принижує гідність, честь, репутацію, на особу, яка їх поширила, може бути покладено обов’язок щодо компенсації моральної шкоди – проект нової редакції Цивільного кодексу.

У соціальному комітеті Ради засудили встановлення у проекті бюджету «особливого» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів та прокурорів

Комітет, очолюваний Галиною Третьяковою, зауважив, що практика застосування кожного року в законі про бюджет «особливих» розмірів прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів, прокурорів, податківців, митників не передбачена жодним законодавчим актом.

Конкурс на посади суддів ВАКС – у порівнянні з попереднім конкурсом кількість кандидатів зменшилася

Якщо у 2023 році допуск до участі у конкурсі отримали 161 кандидат, то наразі лише 158, а тестувань при цьому стало більше.

У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді