В Одессе мэрия призвала горожан воздержаться от передвижений и поездок на автотранспорте в первой половине дня

В Одессе из-за продолжения непогоды ситуация остается напряженной. Дождь не прекращается, ожидается усиление ветра, что может привести к падению деревьев и веток — почва перенасыщена влагой. Об этом предупредила одесская мэрия.

Отмечается, что коммунальные службы работают в усиленном режиме: осуществляется откачка воды, очистка ливнеприемников, уборка территорий. Для эффективной очистки улиц после стихии необходим свободный доступ к проезжей части.

«Одесская мэрия призывает жителей воздержаться от передвижения по городу в первой половине дня без острой необходимости, особенно на автотранспорте. Обращаемся к руководителям предприятий и учреждений — по возможности организуйте дистанционную работу персонала. Школы переведены на дистанционное обучение, работают дежурные классы; в детских садах — дежурные группы», — заявили в мэрии.

Также там подчеркнули, что такое ответственное отношение позволит коммунальным службам оперативно убрать поваленные ветки, очистить дороги и восстановить безопасное движение по городу.

