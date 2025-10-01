Практика судов
  1. В Украине

В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели 9 человек

16:33, 1 октября 2025
Владимир Зеленский после непогоды в Одессе поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести проверку.
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели 9 человек
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После сильного ливня в Одессе, унесшего жизни девяти человек, Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьеру Алексею Кулеби проверить, как работали местные службы и что могло привести к такой трагедии.

"Ужасная ситуация в Одессе на днях - девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Проверяют информацию относительно еще одного человека, судьба которого пока неизвестна", - заявил Зеленский.

По его словам, в настоящее время к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины, Национальная полиция. Также сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе обстоятельств такого масштаба трагедии.

"Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, предшествовавших трагедии и могли повлечь столь значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю детального доклада", - сообщил Президент.

Напомним, в Одессе 30 сентября из-за сильного ливня затопило улицы, которые буквально превратились в бурные реки. Под воду ушли дома, паркинги, магазины и автомобили. Власти города призвали горожан воздержаться от передвижений и поездок на автотранспорте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям, членам ВСП и ВККС предлагают ограничить вознаграждение 80 тысячами грн

Ограничение лимитом в 80 тысяч грн в месяц предлагается распространить на судейское вознаграждение, зарплаты членов ВККС и ВСП, депутатов, прокуроров и других должностных лиц – Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали поправку к госбюджету на 2026 год.

Определены победители конкурса на должности дисциплинарных инспекторов — у Высшего совета правосудия снова могут возникнуть проблемы с выбором

На пять вакантных должностей дисциплинарных инспекторов есть пять претендентов.

Ограничение зарплат чиновников лимитом в 80 тысяч грн – Гетманцев и Стефанчук внесли предложение к бюджету-2026

Бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено – Даниил Гетманцев объяснил, почему зарплаты чиновников могут ограничить 80 тысячами грн.

Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді