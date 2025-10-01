В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели 9 человек

Владимир Зеленский после непогоды в Одессе поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести проверку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После сильного ливня в Одессе, унесшего жизни девяти человек, Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьеру Алексею Кулеби проверить, как работали местные службы и что могло привести к такой трагедии.

"Ужасная ситуация в Одессе на днях - девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Проверяют информацию относительно еще одного человека, судьба которого пока неизвестна", - заявил Зеленский.

По его словам, в настоящее время к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины, Национальная полиция. Также сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе обстоятельств такого масштаба трагедии.

"Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, предшествовавших трагедии и могли повлечь столь значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю детального доклада", - сообщил Президент.

Напомним, в Одессе 30 сентября из-за сильного ливня затопило улицы, которые буквально превратились в бурные реки. Под воду ушли дома, паркинги, магазины и автомобили. Власти города призвали горожан воздержаться от передвижений и поездок на автотранспорте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.