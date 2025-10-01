Вулиці перетворилися на річки: негода в Одесі забрала життя 9 людей — фото та відео

В Одесі під воду пішли будинки, паркінги, магазини та авто.

Фото: ДСНС

В Одесі 30 вересня через сильну зливу затопило вулиці, які буквально перетворилися на бурхливі річки. Під воду пішли будинки, паркінги, магазини та авто. Влада міста вже закликала містян утриматися від пересувань та поїздок автотранспортом у першій половині дня.

«Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі. Наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких 1 дитина», - заявили у ДСНС.

Зазначається, що всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Крім того, внаслідок зливи в Одесі спочатку під воду, а потім і під асфальт пішли маршрутка та легковий автомобіль. Це сталося на місці, де проходить теплотраса – через високі температури маршрутка частково розплавилася.

Також у мережі публікують відео негоди.

