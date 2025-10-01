Улицы превратились в реки: непогода в Одессе унесла жизни 9 человек — фото и видео

В Одессе под воду ушли дома, паркинги, магазины и автомобили.

В Одессе 30 сентября из-за сильного ливня затопило улицы, которые буквально превратились в бурные реки. Под воду ушли дома, паркинги, магазины и автомобили. Власти города уже призвали горожан воздержаться от передвижений и поездок на автотранспорте в первой половине дня.

«Почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе и Одесском районе. На данный момент известно о 9 погибших, среди которых 1 ребенок», — заявили в ГСЧС.

Отмечается, что всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, вытаскивать автомобили, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра.

Всего спасено 362 человека и эвакуировано 227 транспортных средств.

Кроме того, в результате ливня в Одессе сначала под воду, а затем и под асфальт ушли маршрутка и легковой автомобиль. Это произошло на месте, где проходит теплотрасса — из-за высоких температур маршрутка частично расплавилась.

