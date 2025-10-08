Практика судів
Верховна Рада схвалила законопроект про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування

11:43, 8 жовтня 2025
Як вказав Віталій Безгін, це потрібно для отримання коштів від європейських партнерів.
Верховна Рада прийняла за основу законопроект 14048 про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування, який вніс народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін разом з першим віце-спікером парламенту Олександром Корнієнко.

Як зазначив Віталій Безгін, це буде «найліберальніша форма нагляду із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

«Єдиний виняток, коли рішення зупиняє самостійно МДА, загроза порушення територіальної цілісності України, ця ж норма містилася і в законопроектах 4198 та 13150», додав він.

Пропонується, що нагляд здійснювали:

  • за обласним рівнем самоврядування – центральний орган виконавчої влади, визначений Кабміном
  • за районним рівнем самоврядування та перший рік за базовим рівнем самоврядування – ОДА
  • за базовим рівнем самоврядування через рік після запуску наглядових процедур – РДА.

За словами Віталія Безгіна, цей законопроект має на меті «оперативно виконати індикатор Ukraine Facility». Тобто, спрямований на виконання вимог угоди, яка передбачає надання України коштів від ЄС за проведення певних реформ.

Водночас ГНЕУ ВР вказало, що «є підстави вважати, що процедура контролю за всіма правовими актами (як за нормативно-правовими, так і за індивідуальними), що приймаються у системі місцевого самоврядування, з боку «органу забезпечення законності» виглядає надмірною та такою, що не узгоджується з принципами, закріпленими у Європейській хартії місцевого самоврядування, де зазначається, що «адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування здійснюється таким чином, щоб забезпечити домірність заходів контролюючого органу важливості інтересів, які він має намір охороняти». Тобто, йдеться про застосування принципу пропорційності у контрольній діяльності, за яким контролюючий орган повинен діяти у такий спосіб, щоб, вимагаючи дотримання закону, якнайменше обмежувати автономію ОМС.

Також передбачені норми про кадровий резерв на посади голів РДА. «Робимо перші кроки на шляху до професіоналізації. Спочатку 1/3, а потім 2/3 претендентів на посади голів РДА мають пройти підготовку в кадровому резерві. Процедура ж призначення наразі лишається чинною», додав Безгін.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада провалила голосування за законопроект 13150 «щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування». Депутати пропонували, аби цим забезпеченням законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування займався орган виконавчої влади, який визначить Кабмін. Також орган, визначений Кабміном, зміг би зупиняти дію акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування. Надалі суд міг би ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих чи вчинених на основі актів місцевого самоврядування, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Автор: Наталя Мамченко

