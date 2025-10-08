Верховная Рада одобрила законопроект о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления

Как указал Виталий Безгин, это необходимо для получения средств от европейских партнеров.

Верховная Рада приняла за основу законопроект 14048 о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления, который внес народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин вместе с первым вице-спикером парламента Александром Корниенко.

Как отметил Виталий Безгин, это будет «самая либеральная форма надзора с четкими рамками, где решение принимает только суд».

«Единственное исключение, когда решение самостоятельно останавливает МГА (местный государственный администратор), — это угроза нарушения территориальной целостности Украины, эта же норма содержалась и в законопроектах 4198 и 13150», — добавил он.

Предлагается, чтобы надзор осуществляли:

за областным уровнем самоуправления – центральный орган исполнительной власти, определенный Кабмином;

за районным уровнем самоуправления и первый год за базовым уровнем самоуправления – ОГА (областные государственные администрации);

за базовым уровнем самоуправления через год после запуска надзорных процедур – РГА (районные государственные администрации).

По словам Виталия Безгина, этот законопроект имеет целью «оперативно выполнить индикатор Ukraine Facility». То есть, направлен на выполнение требований соглашения, которое предусматривает предоставление Украине средств от ЕС за проведение определенных реформ.

В то же время ГНЭУ ВР указало, что «есть основания считать, что процедура контроля за всеми правовыми актами (как нормативно-правовыми, так и индивидуальными), принимаемыми в системе местного самоуправления, со стороны «органа обеспечения законности» выглядит избыточной и такой, что не согласуется с принципами, закрепленными в Европейской хартии местного самоуправления, где указывается, что «административный надзор за органами местного самоуправления осуществляется таким образом, чтобы обеспечить соразмерность мер контролирующего органа важности интересов, которые он намерен охранять». То есть, речь идет о применении принципа пропорциональности в контрольной деятельности, согласно которому контролирующий орган должен действовать таким образом, чтобы, требуя соблюдения закона, как можно меньше ограничивать автономию ОМС (органов местного самоуправления).

Также предусмотрены нормы о кадровом резерве на должности глав РГА. «Делаем первые шаги на пути к профессионализации. Сначала 1/3, а затем 2/3 претендентов на должности глав РГА должны пройти подготовку в кадровом резерве. Процедура же назначения пока остается действующей», — добавил Безгин.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада провалила голосование за законопроект 13150 «относительно обеспечения законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления». Депутаты предлагали, чтобы этим обеспечением законности актов областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления занимался орган исполнительной власти, который определит Кабмин. Также орган, определенный Кабмином, смог бы приостанавливать действие акта с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене. В дальнейшем суд мог бы принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых или совершенных на основе актов местного самоуправления, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

