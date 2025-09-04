Верховна Рада провалила закон про нагляд Кабміну за законністю рішень місцевого самоврядування

За цим законом пропонувалося скасовувати правочини, вчинені на основі актів органів місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада провалила голосування за законопроект 13150 «щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування». Комітет ВР з питань державної влади пропонував прийняти його в цілому як закон, але врешті народні депутати не дали достатньої кількості голосів.

До закону про місцеве самоврядування пропонувалося ввести нову статтю «Забезпечення законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування».

Таке забезпечення законності мало б здійснюватися центральним органом виконавчої влади, який визначить Кабмін (у законопроекті визначений як «орган із забезпечення законності»).

Пропонувалося, щоб орган, визначений Кабміном, міг поставити:

вимогу про усунення порушення законності

звернутися до суду з позовом про визнання акта обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування незаконним.

Також орган, визначений Кабміном, зміг би зупиняти дію акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування.

Зупинення дії акта мало б наслідком обов’язковість припинення виконання такого акта фізичними та юридичними особами, настання будь-яких інших юридично значущих наслідків у разі застосування такого акта та заборону здійснення будь-яких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі акта, дія якого зупинена.

Також суд міг би ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих чи вчинених на їх основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які (їхні окремі положення), визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Передбачалося, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок прийняття чи видання акта (його окремих положень), визнаного незаконним за рішенням суду, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

