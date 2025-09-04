Практика судов
Верховная Рада провалила закон о надзоре Кабмина за законностью решений местного самоуправления

11:40, 4 сентября 2025
Этим законом предлагалось отменять сделки, совершенные на основе актов органов местного самоуправления, которые признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.
Фото: rada.gov.ua
Верховная Рада провалила голосование за законопроект 13150 «относительно обеспечения законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления». Комитет ВР по вопросам государственной власти предлагал принять его в целом как закон, но в итоге народные депутаты не дали достаточного количества голосов.

В закон о местном самоуправлении предлагалось ввести новую статью «Обеспечение законности актов областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления».

Такое обеспечение законности должно было бы осуществляться центральным органом исполнительной власти, который определит Кабмин (в законопроекте определен как «орган по обеспечению законности»).

Предлагалось, чтобы орган, определенный Кабмином, мог предъявить:

  • требование об устранении нарушения законности;
  • обратиться в суд с иском о признании акта областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления незаконным.

Также орган, определенный Кабмином, смог бы приостанавливать действие акта с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене.

Приостановление действия акта имело бы следствием обязательность прекращения выполнения такого акта физическими и юридическими лицами, наступление любых других юридически значимых последствий в случае применения такого акта и запрет осуществления любых действий с имуществом (отчуждение, передача прав и т. д.), если соответствующее право возникло на основании акта, действие которого приостановлено.

Также суд мог бы принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых или совершенных на их основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые (их отдельные положения) признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

Предусматривалось, что ущерб, нанесенный физическому или юридическому лицу вследствие принятия или издания акта (его отдельных положений), признанного незаконным по решению суда, возмещается за счет местного бюджета.

Автор: Наталя Мамченко

