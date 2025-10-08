На Волині сталася ДТП за участі легковика та бензовоза, стався витік палива — фото

У с. Дачне Волинської області 7 жовтня зіткнулися легковик та вантажівка з пальним, стався витік. Про це повідомили у ДСНС.
Зазначається, що внаслідок ДТП водій легковика був травмований.
«Рятувальники оперативно ліквідували загрозу займання, перекачали пальне та очистили дорогу», - заявили у ДСНС.
Рух автодорогою повністю відновлено.
