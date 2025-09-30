На Львівщині виходили двох ведмежат, яких покинула мати – фото

Ведмежата, яким було лише кілька тижнів, важили всього 5 і 7 кг, були виснажені та голодні, тому їх довелося терміново рятувати.

Джерело фото: Ведмежий притулок «Домажир»

У притулку для бурих ведмедів «Домажир» під Львовом під опіку взяли двох ведмежат — Руну та Коді, яких на початку року знайшли у дикій природі без мами.

За словами працівників притулку, малюків виявила місцева мисливська станція й кілька днів спостерігала, сподіваючись, що ведмедиця повернеться. Проте цього не сталося. Ведмежата, яким було лише кілька тижнів, важили всього 5 і 7 кг, були виснажені та голодні, тому їх довелося терміново рятувати.

«Хоча в ідеалі їх слід було б реабілітувати та випустити в дику природу, та в Україні наразі відсутні центри для реабілітації бурих ведмедів та їх повернення у дику природу. Тому ми взяли їх під свою опіку, щоб подарувати їм найкраще можливе життя», — зазначили у «Домажирі».

Сьогодні Руні та Коді вже близько 8 місяців, кожен важить понад 30 кг і чудово розвивається. Працівники притулку піклуються про них цілодобово, щоб забезпечити їм належні умови для зростання.

