Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На Львівщині виходили двох ведмежат, яких покинула мати – фото

22:00, 30 вересня 2025
Ведмежата, яким було лише кілька тижнів, важили всього 5 і 7 кг, були виснажені та голодні, тому їх довелося терміново рятувати.
На Львівщині виходили двох ведмежат, яких покинула мати – фото
Джерело фото: Ведмежий притулок «Домажир»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У притулку для бурих ведмедів «Домажир» під Львовом під опіку взяли двох ведмежат — Руну та Коді, яких на початку року знайшли у дикій природі без мами.

За словами працівників притулку, малюків виявила місцева мисливська станція й кілька днів спостерігала, сподіваючись, що ведмедиця повернеться. Проте цього не сталося. Ведмежата, яким було лише кілька тижнів, важили всього 5 і 7 кг, були виснажені та голодні, тому їх довелося терміново рятувати.

«Хоча в ідеалі їх слід було б реабілітувати та випустити в дику природу, та в Україні наразі відсутні центри для реабілітації бурих ведмедів та їх повернення у дику природу. Тому ми взяли їх під свою опіку, щоб подарувати їм найкраще можливе життя», — зазначили у «Домажирі».

Сьогодні Руні та Коді вже близько 8 місяців, кожен важить понад 30 кг і чудово розвивається. Працівники притулку піклуються про них цілодобово, щоб забезпечити їм належні умови для зростання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чати посадовців у месенджерах не можна буде публікувати без їх згоди – законопроект

Законопроект передбачає, що суд може заблокувати канал у месенджері чи веб-сайт, який поширив особисту переписку фізичної особи.

За оціночні судження, що принижують гідність чи репутацію, можна буде вимагати компенсацію моральної шкоди – проект змін до ЦК

Якщо оціночні судження висловлено у формі, що принижує гідність, честь, репутацію, на особу, яка їх поширила, може бути покладено обов’язок щодо компенсації моральної шкоди – проект нової редакції Цивільного кодексу.

У соціальному комітеті Ради засудили встановлення у проекті бюджету «особливого» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів та прокурорів

Комітет, очолюваний Галиною Третьяковою, зауважив, що практика застосування кожного року в законі про бюджет «особливих» розмірів прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів, прокурорів, податківців, митників не передбачена жодним законодавчим актом.

Конкурс на посади суддів ВАКС – у порівнянні з попереднім конкурсом кількість кандидатів зменшилася

Якщо у 2023 році допуск до участі у конкурсі отримали 161 кандидат, то наразі лише 158, а тестувань при цьому стало більше.

У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді