На Львовщине выходили двух медвежат, которых бросила мать – фото

Медвежата, которым было всего несколько недель, весили всего 5 и 7 кг, были истощены и голодны, поэтому их пришлось срочно спасать.

Источник фото: Медвежий приют «Домажир»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приюте для бурых медведей «Домажир» под Львовом взяли под опеку двух медвежат — Руну и Коди, которых в начале года нашли в дикой природе без матери.

По словам сотрудников приюта, малышей обнаружила местная охотничья станция и несколько дней наблюдала, надеясь, что медведица вернется. Однако этого не произошло. Медвежата, которым было всего несколько недель, весили всего 5 и 7 кг, были истощены и голодны, поэтому их пришлось срочно спасать.

«Хотя в идеале их следовало бы реабилитировать и выпустить в дикую природу, в Украине на данный момент отсутствуют центры для реабилитации бурых медведей и их возвращения в дикую природу. Поэтому мы взяли их под свою опеку, чтобы подарить им наилучшую возможную жизнь», — отметили в «Домажире».

Сегодня Руне и Коди уже около 8 месяцев, каждый весит более 30 кг и прекрасно развивается. Сотрудники приюта заботятся о них круглосуточно, чтобы обеспечить им надлежащие условия для роста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.