«Судово-юридична газета» вітає з Днем юриста!

Нехай закон завжди буде вашим щитом, а справедливість — дороговказом у всіх справах!

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Судово-юридична газета» вітає усю юридичну спільноту з професійним святом – Днем юриста!

Для юристів справедливість — не просто термін, а життєвий принцип, покликання й обов’язок.

Особливого значення ваша місія набуває під час війни. Ви — опора правопорядку в час, коли держава боронить своє існування та засади демократії.

Завдяки вам забезпечується захист прав військових і цивільних, документуються воєнні злочини, відстоюються інтереси України на міжнародному рівні. Ви доводите, що сила права — це зброя, не менш потужна за зброю на полі бою.

Бажаємо вам міцного здоров’я, професійної наснаги, незламності духу й віри в перемогу. Нехай закон завжди буде вашим щитом, а справедливість — дороговказом у всіх справах!

З повагою та вдячністю — з Днем юриста!

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.