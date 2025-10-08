«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем юриста!

«Судебно-юридическая газета» поздравляет все юридическое сообщество с профессиональным праздником – Днем юриста!
Для юристов справедливость — не просто термин, а жизненный принцип, призвание и долг.
Особое значение ваша миссия приобретает во время войны. Вы — опора правопорядка в то время, когда государство защищает свое существование и основы демократии.
Благодаря вам обеспечивается защита прав военных и гражданских, документируются военные преступления, отстаиваются интересы Украины на международном уровне. Вы доказываете, что сила права — это оружие, не менее мощное, чем оружие на поле боя.
Желаем вам крепкого здоровья, профессионального вдохновения, несокрушимости духа и веры в победу.
Пусть закон всегда будет вашим щитом, а справедливость — путеводной звездой во всех делах!
С уважением и благодарностью — С Днем юриста!
