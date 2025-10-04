У Києві біля станції метро Тараса Шевченка демонтували МАФи – фото

Деякі кіоски раніше займали паркувальні місця, після їх демонтажу залишилася розмітка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві біля станції метро Тараса Шевченка прибрали тимчасові споруди. Власники самостійно демонтували 10 МАФів після отримання приписів, повідомили у «Київдемонтаж».

Тепер мешканці можуть безперешкодно проходити до метро, особливо під час повітряних тривог.

Цікаво, що деякі кіоски раніше займали паркувальні місця, після їх демонтажу залишилася розмітка. Щоб уникнути хаотичного паркування, на місці встановили антипаркувальні стовпчики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.