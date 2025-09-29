Чорногірський хребет у Карпатах засипало снігом, фото

Сніг випав у Карпатах на Чорногірському хребті.

Фото: Василь Фіцак

Сьогодні, 29 вересня, керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак оприлюднив фото засніженої вершини гори Піп Іван. За його словами, в регіоні відчутно похолодало, а температура опустилася до -3°C.

"На Чорногорі притрусило снігом, відчутно похолодало, стовпчик термометра -3С. Холодний,східного, північно- східного напрямку вітер 8-9 м/с", — розповів він.

Тим часом в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології уточнили, що горах дощ з мокрим снігом. У високогір’ї Карпат найближчої ночі прогнозується від -2°C до +3°C, а вдень — 1–6°C тепла.

