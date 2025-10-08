На Львівщині митники вилучили старовинну ікону 17 століття вартістю понад мільйон гривень

Митники знайшли ікону «Євангельська сцена» швейцарського художника Андреаса Аспера, яку визнано історико-культурною цінністю.

Львівська митниця повідомила про виявлення старовинної ікони, яку українець намагався ввезти з Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика».

Під час огляду автомобіля Volkswagen Crafter митники знайшли серед особистих речей водія ікону «Євангельська сцена», написану швейцарським художником Андреасом Аспером на початку XVII століття. На картині збереглися авторський підпис у нижньому правому куті та напис на звороті, що підтверджують її автентичність.

З метою перевірки законності переміщення твір мистецтва направили на експертизу до Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

За результатами дослідження, фахівці музею встановили, що ікона із зображенням святих апостолів Петра і Павла є музейною та історико-культурною цінністю. Її орієнтовна вартість становить 25 тисяч доларів, що еквівалентно понад 1 мільйону гривень.

За цим фактом митники склали протокол, відповідно до ч.3 ст. 471 Митного кодексу України.

