Во Львовской области таможенники изъяли старинную икону 17 века стоимостью более миллиона гривен

Таможенники нашли икону «Евангельская сцена» швейцарского художника Андреаса Аспера, которую признали историко-культурной ценностью.

Львовская таможня сообщила о выявлении старинной иконы, которую украинец пытался ввезти из Польши через пункт пропуска «Шегини – Медыка».

Во время осмотра автомобиля Volkswagen Crafter таможенники нашли среди личных вещей водителя икону «Евангельская сцена», написанную швейцарским художником Андреасом Аспером в начале XVII века. На картине сохранились авторская подпись в правом нижнем углу и надпись на обороте, что подтверждает ее подлинность.

С целью проверки законности перемещения произведение искусства направили на экспертизу в Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого.

По результатам исследования специалисты музея установили, что икона с изображением святых апостолов Петра и Павла является музейной и историко-культурной ценностью. Ее ориентировочная стоимость составляет 25 тысяч долларов, что эквивалентно более 1 миллиону гривен.

По данному факту таможенники составили протокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

