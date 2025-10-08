Во Львовской области таможенники изъяли старинную икону 17 века стоимостью более миллиона гривен

Львовская таможня сообщила о выявлении старинной иконы, которую украинец пытался ввезти из Польши через пункт пропуска «Шегини – Медыка».
Во время осмотра автомобиля Volkswagen Crafter таможенники нашли среди личных вещей водителя икону «Евангельская сцена», написанную швейцарским художником Андреасом Аспером в начале XVII века. На картине сохранились авторская подпись в правом нижнем углу и надпись на обороте, что подтверждает ее подлинность.
С целью проверки законности перемещения произведение искусства направили на экспертизу в Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого.
По результатам исследования специалисты музея установили, что икона с изображением святых апостолов Петра и Павла является музейной и историко-культурной ценностью. Ее ориентировочная стоимость составляет 25 тысяч долларов, что эквивалентно более 1 миллиону гривен.
По данному факту таможенники составили протокол в соответствии с ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
