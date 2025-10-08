Владислав Власюк і Сергій Кислиця обговорили з представниками посольств країн «Групи семи» посилення санкцій проти РФ

Під час зустрічі сторони також обговорили недопущення постачання компонентів іноземного виробництва до РФ.

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця провели зустріч із представниками посольств країн «Групи семи» та обговорили посилення санкцій проти Росії. Про це повідомив Офіс Президента.

Українська сторона поінформувала про нещодавні санкційні рішення й підготовку нових санкцій проти Росії. Владислав Власюк і Сергій Кислиця розповіли про ключові сфери, які можуть суттєво послабити здатність РФ фінансувати свою воєнну машину. Це нафтовий і банківський сектори, а також тіньовий танкерний флот, включно з капітанами та екіпажами суден.

Окремо українські представники наголосили, що важливо тиснути також на схеми обходу санкцій. Серед іншого йшлося про те, що Росія досі використовує для виробництва зброї компоненти й матеріали, які постачають з інших країн. Лише у вересні цього року РФ застосувала проти України 7313 дронів і 270 ракет різних типів, у складі яких виявлено близько 676 тис. компонентів іноземного виробництва.

«Сьогодні надзвичайно важливо, щоб наші партнери усвідомлювали: кожен мікрочип, який опиняється в російській зброї, може коштувати людського життя в Україні. Посилення санкційного контролю – це питання не лише політики, а й безпеки та відповідальності перед усім демократичним світом», – наголосив Сергій Кислиця.

За словами Владислава Власюка, Глава держави доручив посилити моніторинг дотримання санкцій у всьому, що стосується компонентів іноземного виробництва. Саме ця тема, а також недопущення постачання таких складників для військово-промислового комплексу РФ були одними з головних під час обговорення.

«Російська військова машина досі тримається на технологіях і компонентах, що надходять з-за кордону – часто через треті країни. Наше спільне завдання з партнерами з G7 – закрити ці лазівки, щоб жоден чип чи плата більше не підсилювали агресора у веденні війни проти України», – зазначив уповноважений Президента.

Українська сторона наголосила, що необхідно обʼєднувати зусилля країн «Групи семи» для ефективної протидії російській агресії, і запропонувала створити моніторингову команду на рівні G7, яка стежитиме за дотриманням санкцій.

