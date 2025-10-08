Владислав Власюк и Сергей Кислица обсудили с представителями посольств стран «Группы семи» усиление санкций против РФ

Во время встречи стороны также обсудили недопущение поставок компонентов иностранного производства в Россию.

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица провели встречу с представителями посольств стран «Группы семи» и обсудили усиление санкций против России. Об этом сообщил Офис Президента.

Украинская сторона проинформировала о недавних санкционных решениях и подготовке новых санкций против России. Владислав Власюк и Сергей Кислица рассказали о ключевых сферах, которые могут существенно ослабить способность РФ финансировать свою военную машину. Это нефтяной и банковский секторы, а также теневой танкерный флот, включая капитанов и экипажи судов.

Отдельно украинские представители подчеркнули, что важно также противодействовать схемам обхода санкций. В частности, речь шла о том, что Россия до сих пор использует для производства оружия компоненты и материалы, поставляемые из других стран. Только в сентябре этого года РФ применила против Украины 7313 дронов и 270 ракет разных типов, в составе которых было выявлено около 676 тысяч компонентов иностранного производства.

«Сегодня чрезвычайно важно, чтобы наши партнеры осознавали: каждый микрочип, который оказывается в российском оружии, может стоить человеческой жизни в Украине. Усиление санкционного контроля — это вопрос не только политики, но и безопасности, и ответственности перед всем демократическим миром», — подчеркнул Сергей Кислица.

По словам Владислава Власюка, Глава государства поручил усилить мониторинг соблюдения санкций во всем, что касается компонентов иностранного производства. Именно эта тема, а также недопущение поставок таких комплектующих для военно-промышленного комплекса РФ были одними из главных в ходе обсуждения.

«Российская военная машина до сих пор держится на технологиях и компонентах, поступающих из-за рубежа — часто через третьи страны. Наша общая задача с партнерами из G7 — закрыть эти лазейки, чтобы ни один чип или плата больше не усиливали агрессора в ведении войны против Украины», — отметил уполномоченный Президента.

Украинская сторона подчеркнула необходимость объединить усилия стран «Группы семи» для эффективного противодействия российской агрессии и предложила создать мониторинговую команду на уровне G7, которая будет следить за соблюдением санкций.

