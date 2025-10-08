Практика судов
Владислав Власюк и Сергей Кислица обсудили с представителями посольств стран «Группы семи» усиление санкций против РФ

09:41, 8 октября 2025
Во время встречи стороны также обсудили недопущение поставок компонентов иностранного производства в Россию.
Фото: president.gov.ua
Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица провели встречу с представителями посольств стран «Группы семи» и обсудили усиление санкций против России. Об этом сообщил Офис Президента.

Украинская сторона проинформировала о недавних санкционных решениях и подготовке новых санкций против России. Владислав Власюк и Сергей Кислица рассказали о ключевых сферах, которые могут существенно ослабить способность РФ финансировать свою военную машину. Это нефтяной и банковский секторы, а также теневой танкерный флот, включая капитанов и экипажи судов.

Отдельно украинские представители подчеркнули, что важно также противодействовать схемам обхода санкций. В частности, речь шла о том, что Россия до сих пор использует для производства оружия компоненты и материалы, поставляемые из других стран. Только в сентябре этого года РФ применила против Украины 7313 дронов и 270 ракет разных типов, в составе которых было выявлено около 676 тысяч компонентов иностранного производства.

«Сегодня чрезвычайно важно, чтобы наши партнеры осознавали: каждый микрочип, который оказывается в российском оружии, может стоить человеческой жизни в Украине. Усиление санкционного контроля — это вопрос не только политики, но и безопасности, и ответственности перед всем демократическим миром», — подчеркнул Сергей Кислица.

По словам Владислава Власюка, Глава государства поручил усилить мониторинг соблюдения санкций во всем, что касается компонентов иностранного производства. Именно эта тема, а также недопущение поставок таких комплектующих для военно-промышленного комплекса РФ были одними из главных в ходе обсуждения.

«Российская военная машина до сих пор держится на технологиях и компонентах, поступающих из-за рубежа — часто через третьи страны. Наша общая задача с партнерами из G7 — закрыть эти лазейки, чтобы ни один чип или плата больше не усиливали агрессора в ведении войны против Украины», — отметил уполномоченный Президента.

Украинская сторона подчеркнула необходимость объединить усилия стран «Группы семи» для эффективного противодействия российской агрессии и предложила создать мониторинговую команду на уровне G7, которая будет следить за соблюдением санкций.

россия санкции Украина офис президента

Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

