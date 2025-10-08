$2000 за теорію і $350 за практику — на Дніпропетровщині двоє шахраїв «допомагали» скласти іспити на водійські права

Ділки продавали «допомогу» при складанні іспитів у сервісних центрах МВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині викрили викриття двох зловмисників, які вимагали гроші за нібито «допомогу» у складанні іспитів у сервісних центрах МВС. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними правоохоронців, ділки переконували громадян, що самостійно скласти іспити на водійські права майже неможливо, після чого пропонували скористатися своїми уявними «зв’язками» у ТСЦ.

Так, у Кривому Розі 57-річний чоловік за 2 000 тисячі доларів обіцяв домовитись в одному з ТСЦ про успішне проходження теоретичного іспиту з водіння. А його 46-річний «колега» з Дніпра за 350 доларів гарантував клієнтові успішне складання практичної частини.

Обох зловмисників поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції вручили фігурантам підозри у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.) Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.