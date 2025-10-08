$2000 за теорию и $350 за практику — в Днепропетровской области двое мошенников «помогали» сдать экзамены на водительские права

Дельцы продавали «помощь» при сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД.

В Днепропетровской области разоблачили двух злоумышленников, которые требовали деньги за якобы «помощь» в сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

По данным правоохранителей, дельцы убеждали граждан, что самостоятельно сдать экзамены на водительские права почти невозможно, после чего предлагали воспользоваться своими мнимыми «связями» в ТСЦ.

Так, в Кривом Роге 57-летний мужчина за 2 000 долларов обещал договориться в одном из ТСЦ об успешной сдаче теоретического экзамена по вождению. А его 46-летний «коллега» из Днепра за 350 долларов гарантировал клиенту успешную сдачу практической части.

Обоих злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции вручили фигурантам подозрения в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

