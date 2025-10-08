Пропозиція включити до порядку денного висунення Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру не набрала голосів у Верховній Раді

Включення до порядку денного питання звернення Верховної Ради про висунення Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру підтримали лише 132 депутати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

8 жовтня в українському парламенті на голосування було поставлене питання про включення до порядку денного проекту постанови 14088 про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Втім, пропозицію розглянути це питання підтримало лише 132 народні депутати України.

Нагадаємо, відповідний проект постанови зареєструвала група депутатів, зокрема, Анна Скороход, Микола Тищенко, Георгій Мазурашу, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч та Михайло Соколов.

Слід зауважити, що Микола Тищенко двічі наполягав на включенні цього питання до порядку денного – 7 та 8 жовтня.

Нагадаємо, що лауреата Нобелівської премії миру оголосять вже 10 жовтня.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.