Предложение включить в повестку дня выдвижение Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира не набрало голосов в Верховной Раде

11:28, 8 октября 2025
Включение в повестку дня вопроса об обращении Верховной Рады относительно выдвижения Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира поддержали всего 132 депутата.
8 октября в украинском парламенте на голосование был поставлен вопрос о включении в повестку дня проекта постановления 14088 об Обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету относительно выдвижения кандидатуры Президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

Однако предложение рассмотреть этот вопрос поддержали всего 132 народных депутата Украины.

Напомним, соответствующий проект постановления зарегистрировала группа депутатов, в частности, Анна Скороход, Николай Тищенко, Георгий Мазурашу, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко, Александр Юрченко, Анатолий Бурмич и Михаил Соколов.

Следует отметить, что Николай Тищенко дважды настаивал на включении этого вопроса в повестку дня – 7 и 8 октября.

Напомним, что лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен уже 10 октября.

Автор: Наталя Мамченко

