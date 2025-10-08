Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади посла у Латвії

Анатолія Куцевола звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці.

Президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади посла України в Латвії. Глава держави підписав відповідний указ №752/2025.

«Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці», - ідеться в документі.

Нагадаємо, 23 грудня 2022 року Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Куцевола послом у Латвії. До цього, з травня 2023 року, він працював заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів.

