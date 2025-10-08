Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности посла в Латвии

Анатолий Куцевол уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике.

Президент Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности посла Украины в Латвии. Глава государства подписал соответствующий указ №752/2025.

«Освободить Куцевола Анатолия Анатольевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике», — говорится в документе.

Напомним, 23 декабря 2022 года Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Куцевола послом в Латвии. До этого, с мая 2023 года, он работал заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров.

