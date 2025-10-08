В Волынской области произошло ДТП с участием легковушки и бензовоза, произошла утечка топлива — фото

На Волыни спасатели предотвратили пожар после ДТП с бензовозом.

В селе Дачное Волынской области 7 октября столкнулись легковой автомобиль и грузовик с топливом, произошла утечка. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в результате ДТП водитель легковушки получил травмы.

«Спасатели оперативно ликвидировали угрозу возгорания, перекачали топливо и очистили дорогу», — заявили в ГСЧС.

Движение по автодороге полностью восстановлено.

