Глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин не видит проблемы в принятии за основу законопроекта, который заставит удалять негатив о должностных лицах

Свою подпись под законопроектом об удалении «изложенной неправдиво» информации о должностных лицах Ярослав Юрчишин объяснил тем, что «не вчитался» в 64 страницы текста законопроекта.

Фото: Укринформ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 14057, который предоставляет широкие возможности должностным лицам для опровержения информации о себе в медиа. Законопроект о новой редакции книги второй Гражданского кодекса содержит с десяток статей, которые в совокупности позволяют легально убрать из медиа фактически любую негативную информацию.

Важно, что он касается не только журналистов – а любых граждан, распространяющих информацию, например, на собственной странице в соцсети.

Впрочем, по словам председателя Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослава Юрчишина, нет проблем с принятием этого законопроекта в первом чтении «с последующей доработкой». При этом сам он отозвал свою подпись под законопроектом, объяснив тем, что «не вчитался» в связи с «большим объемом» законопроекта (текст законопроекта насчитывает 64 страницы и достаточно прост для восприятия. Кроме того, значительная часть текста законопроекта касается регулирования права на опровержение, поэтому не заметить эти нормы можно, только если вообще не читать текст – прим. ред.).

«Думаю, что многие не вчитывались детально. Это объективно — документ большой, сложный и технический. Большинство депутатов не являются специалистами по гражданскому или медиаправу» – объяснил он в интервью «Левому берегу».

Следует заметить, что в интервью Юрчишин в ответ на почти каждый вопрос обещает переписать большую часть норм проекта, хотя регламентом Верховной Рады «полное переписывание» принятого в первом чтении закона не предусмотрено. К тому же, сам он признает, что его комитет не является профильным при подготовке законопроекта, поэтому решающего влияния на финальную редакцию иметь не будет.

Напомним, Ярослав Юрчишин известен своим законопроектом 11321 относительно порядка удаления комментариев читателей под публикациями в медиа и инициативами относительно запрета Telegram. Также инициированный им законопроект 11321 предусматривал, что журналисты-ФЛП будут нести ответственность за распространение информации, которая «нарушает права и законные интересы лица», если она в частности «не является дословным или в пересказе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или сообщений юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, народных депутатов Украины, кандидатов на выборные должности» и т.д.

Поэтому, в определенной степени характер некоторых норм законопроекта 14057 напоминает тенденции, которые закладывались в законопроектах самого Ярослава Юрчишина.

«Изложенная неправдиво» информация подлежит опровержению

В соответствии с законопроектом 14057 о новой редакции ГК, который Юрчишин обещает «переделать», но уже после принятия за основу, недостоверной будет считаться информация, которая не соответствует действительности и/или изложена неправдиво.

Что означает «изложена неправдиво» – законопроект не растолковывает.

Перед распространением информации нужно убедиться в ее достоверности

В статье Гражданского кодекса, которая регулирует право на информацию, предлагается предусмотреть, что физическое лицо, которое распространяет информацию, обязано убедиться в ее достоверности.

Физическое лицо, которое распространяет информацию, полученную из официальных источников (информация органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных реестров, информация размещенная на официальных сайтах, отчеты, стенограммы и т.д.), не обязано проверять ее достоверность и не несет ответственности в случае ее опровержения.

При этом физическое лицо, которое распространяет информацию, полученную из официальных источников, обязано делать ссылку на соответствующий источник.

За оценочные суждения в определенной форме – компенсация морального вреда

В законопроекте определено, что хотя оценочные суждения не подлежат опровержению и/или доказыванию их достоверности, в то же время, если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда.

При определении размера денежной компенсации морального вреда суд может принимать во внимание заключение специалистов (экспертов) по определению размера морального вреда.

Напомним, Европейский суд по правам человека по делу «Lingens v. Austria» указал, что необходимо различать факты и оценочные суждения. Существование фактов можно доказать, а правдивость критического высказывания – нет. Требование доказывать правдивость критического высказывания является невозможным для выполнения и нарушает свободу на собственную точку зрения, что является фундаментальной частью права, защищенного статьей 10 Конвенции.

Право на ответ – независимо от того, достоверна ли негативная информация

Отдельно предлагается установить право на ответ, которое заключается в возможности освещения собственной точки зрения. При этом право на ответ осуществляется:

независимо от вины лица, которое распространило информацию

лица, которое распространило информацию независимо от достоверности распространенной информации, которой нарушено личное право лица

распространенной информации, которой нарушено личное право лица независимо от того, было ли применено право на опровержение недостоверной информации.

Изъятие информации о лице и прекращение индексации фамилии в Google

Отдельно предлагается установить право физического лица на забвение. В частности, физическое лицо – в том числе и должностное лицо – сможет требовать изъятия, обезличивания, уничтожения информации о себе из общедоступных источников.

А от операторов поисковых систем (то есть, Google и других) – прекращения выдачи ссылок (деиндексации) на такую информацию по ее имени, если такая информация является недостоверной, неактуальной, неполной, получена, хранится, обрабатывается неправомерно или утратила общественный интерес, а ее дальнейшее распространение наносит ущерб личным правам такого лица.

Право требовать запрета распространения информации и блокировки ресурсов

Законодатели также предлагают установить право требовать запрета распространения информации.

Так, в случае нарушения личного права лица в газете, журнале, книге, кинофильме, теле-, радиопередаче, в сети Интернет (веб-сайты, страницы в социальных сетях, каналы мессенджеров, видеохостинги, другие веб-ресурсы) суд может принять решение о запрете распространения соответствующей информации, если распространение (обнародование) информации не произошло.

Также суд может принять решение о запрете или прекращении их распространения до устранения нарушения, если распространение (обнародование) соответствующей информации уже произошло.

Если устранить нарушение таким способом невозможно, суд может принять решение об изъятии тиража (наклада) газеты, журнала, книги и т.п. с целью его уничтожения или заблокировать доступ к информации.

Применение примирения не освобождает от компенсации ущерба

Также отдельно инициаторы законопроекта предлагают установить право лица, личное право которого нарушено, на возмещение, компенсацию ущерба.

Если лицу вследствие нарушения его личного права нанесен имущественный и/или моральный ущерб, такой ущерб подлежит возмещению в полном размере и/или компенсации.

Компенсация морального ущерба путем примирения, в частности, через принесение лицом, которое нанесло ущерб, извинения лицу, которому нанесен ущерб вследствие нарушения его личного права, возможна только в случае, если извинение носит добровольный характер и воспринято как компенсация морального ущерба лицом, которому оно было нанесено. Применение примирения не освобождает лицо, которое нанесло ущерб, от обязанности возместить, компенсировать его.

Распространение скриншотов переписок должностных лиц – только с их разрешения

Отдельно установлено, что распространение сведений, которые содержатся в личных заметках, возможно только с согласия физического лица, которому принадлежат эти заметки, если это не противоречит закону. Для использования или распространения сведений относительно личной жизни другого физического лица требуется согласие такого лица.

Под личными заметками имеется в виду, в частности, изображения, аудио-, видеозаписи, переписки в мессенджерах, SMS- и MMS-сообщения и другие заметки в бумажной, электронной или иной форме.

Дополнительно, отдельным разделом, законодатели предлагают определить, что физическое лицо самостоятельно, по своему усмотрению определяет круг лиц, которые могут владеть информацией о его приватности, а также объем и/или содержание такой информации в порядке, способ и в пределах, установленных законом. Вмешательство в сферу приватности физического лица осуществляется с его согласия.

«Критика юридического лица не должна нарушать презумпцию добропорядочности»

Изменениями предусмотрены и соответствующие права для юридических лиц.

В частности, относительно права на репутацию законодатели предлагают установить, что критика юридического лица не должна нарушать презумпцию добропорядочности юридического лица, если иное не доказано судом. Юридическое лицо имеет право обратиться в суд с иском о защите его репутации, возмещении ущерба.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Ярослав Юрчишин сообщил о проблемах в проведении круглых столов и других мероприятий из-за приостановки финансирования программы USAID «Рада: следующее поколение», общая стоимость которой составляла 25 млн долларов США. Он констатировал, что теперь придется искать другие ресурсы для проведения таких мероприятий.

При этом Юрчишин в ответ на запрос о публичной информации отказался раскрыть, какие именно суммы были потрачены из средств международной технической помощи USAID на финансирование организации соответствующих мероприятий для его комитета. Также были засекречены данные о бюджетных расходах на зарубежные командировки председателя комитета по свободе слова.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.